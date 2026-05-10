The Sun: В обнародованных файлах ФБР описаны существа из НЛО ростом 120 см

Как отметили в публикации, в одной из служебных записок указано, что в отчетах за 1965 год, названный «годом наибольшего числа наблюдений НЛО», подробно описано, что множество свидетелей в мире видели выходивших из НЛО существ, а в обломках кораблей нашли микроскопические сферы из неизвестного металла.
«Несколько свидетелей сообщили, что видели членов экипажа, приземлившихся с этих объектов», — говорится в одном из документов. По словам очевидцам, инопланетные существа были примерно ростом от 107 −122 см, в скафандрах и шлемах на головах.
Как писал сайт KP.RU, в середине апреля глава Белого дома поручил шефу Пентагона Питу Хегсету раскрыть документы американского правительства об НЛО. По словам республиканца, работа с правительственными документами продолжается. Он подчеркнул, что ранее возникало множество вопросов об НЛО. Трамп назвал эту тему одной из самых интригующих.