Мэр Анапы Маслова объяснила, почему в городе пахнет газом

Запах газа в Анапе периодически появляется из-за работ на базе вблизи Новороссийска. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщила мэр города Светлана Маслова.
— Вижу много вопросов о том, почему в Анапе периодически чувствуется запах газа. Разъясняю. Источником запаха является не газ. Запах исходит при проведении работ на базе в Южной Озереевке, расположенной недалеко от Новороссийска, — отметила глава города.
Она уточнила, что при низком атмосферном давлении и южном или юго-восточном ветре запах доносится до Анапы и исчезает сразу после смены направления ветра.
Маслова отметила, что это явление не представляет угрозы, и добавила, что управление Роспотребнадзора контролирует состояние воздуха. В случае если специалисты зафиксируют превышение допустимых норм, ведомство уведомит местные власти и жителей для принятия соответствующих мер безопасности, написала мэр Анапы в своем Telegram-канале.
