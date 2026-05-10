Чэ Ёл Ким стал единственным кандидатом на выборах главы ISU

Он возглавляет организацию с 2022 года.

ТАСС, 10 мая. Действующий президент Международного союза конькобежцев (ISU) Чэ Ёл Ким стал единственным кандидатом на выборах на эту должность. Об этом сообщает пресс-служба ISU.

Александр Кибалко вошел в число кандидатов в вице-президенты и в совет ISU по конькобежному спорту. Еще четверо россиян могут стать членами технических комитетов. Юлия Андреева может войти в комитет по одиночному и парному фигурному катанию, Алла Шеховцова — по танцевальным видам фигурного катания, Ульяна Чиркова — по синхронному катанию, Михаил Соколов — по шорт-треку.

Голосование пройдет на конгрессе ISU, который состоится 12 июня на Тенерифе. Чэ Ёл Ким является президентом организации с 2022 года.

Российские спортсмены в нейтральном статусе допущены до соревнований по конькобежному спорту и шорт-треку. При этом фигуристы из РФ не принимают участия в международных соревнованиях. Аделию Петросян и Петра Гуменника допустили до квалификационного турнира на Олимпиаду 2026 года. Россияне выиграли соревнования и смогли выступить на Играх в Милане в нейтральном статусе.

Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе в интервью ТАСС рассказал, что Чэ Ёл Ким сделал многое для того, чтобы российские фигуристы смогли выступить на Олимпийских играх.