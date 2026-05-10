Чэ Ёл Ким стал единственным кандидатом на выборах главы ISU

Российские спортсмены в нейтральном статусе допущены до соревнований по конькобежному спорту и шорт-треку. При этом фигуристы из РФ не принимают участия в международных соревнованиях. Аделию Петросян и Петра Гуменника допустили до квалификационного турнира на Олимпиаду 2026 года. Россияне выиграли соревнования и смогли выступить на Играх в Милане в нейтральном статусе.