Чэ Ёл Ким стал единственным кандидатом на выборах главы ISU

ТАСС, 10 мая. Действующий президент Международного союза конькобежцев (ISU) Чэ Ёл Ким стал единственным кандидатом на выборах на эту должность. Об этом сообщает пресс-служба ISU.
Александр Кибалко вошел в число кандидатов в вице-президенты и в совет ISU по конькобежному спорту. Еще четверо россиян могут стать членами технических комитетов. Юлия Андреева может войти в комитет по одиночному и парному фигурному катанию, Алла Шеховцова — по танцевальным видам фигурного катания, Ульяна Чиркова — по синхронному катанию, Михаил Соколов — по шорт-треку.
Голосование пройдет на конгрессе ISU, который состоится 12 июня на Тенерифе. Чэ Ёл Ким является президентом организации с 2022 года.
Российские спортсмены в нейтральном статусе допущены до соревнований по конькобежному спорту и шорт-треку. При этом фигуристы из РФ не принимают участия в международных соревнованиях. Аделию Петросян и Петра Гуменника допустили до квалификационного турнира на Олимпиаду 2026 года. Россияне выиграли соревнования и смогли выступить на Играх в Милане в нейтральном статусе.
Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе в интервью ТАСС рассказал, что Чэ Ёл Ким сделал многое для того, чтобы российские фигуристы смогли выступить на Олимпийских играх.