"Унион" одержал первую победу под руководством женщины-тренера

БЕРЛИН, 10 мая. /ТАСС/. «Унион» со счетом 3:1 на выезде обыграл «Майнц» в матче 33-го тура чемпионата Германии по футболу и одержал первую победу под руководством Мари-Луизе Эты.
12 апреля Эта возглавила берлинскую команду до конца сезона. В первых трех матчах под ее руководством «Унион» потерпел два поражения и однажды сыграл вничью. Она стала первой женщиной, которая возглавляет команду из топ-5 лиг Европы.
Эте 34 года, она работала в «Унионе» с 2023 года в качестве ассистента главного тренера. В период игровой карьеры она выступала за германские клубы «Турбине», «Гамбург» и «Вердер».
«Унион» набрал 36 очков и за тур до окончания чемпионата занимает 12-е место в турнирной таблице. «Майнц» с 37 очками располагается на 10-й строчке.
В заключительном туре «Унион» примет «Аугсбург», «Майнц» на выезде сыграет с «Хайденхаймом». Встречи пройдут 16 мая.