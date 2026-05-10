Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

"Унион" одержал первую победу под руководством женщины-тренера

Берлинская команда в 33-м туре чемпионата Германии обыграла "Майнц"

БЕРЛИН, 10 мая. /ТАСС/. «Унион» со счетом 3:1 на выезде обыграл «Майнц» в матче 33-го тура чемпионата Германии по футболу и одержал первую победу под руководством Мари-Луизе Эты.

12 апреля Эта возглавила берлинскую команду до конца сезона. В первых трех матчах под ее руководством «Унион» потерпел два поражения и однажды сыграл вничью. Она стала первой женщиной, которая возглавляет команду из топ-5 лиг Европы.

Эте 34 года, она работала в «Унионе» с 2023 года в качестве ассистента главного тренера. В период игровой карьеры она выступала за германские клубы «Турбине», «Гамбург» и «Вердер».

«Унион» набрал 36 очков и за тур до окончания чемпионата занимает 12-е место в турнирной таблице. «Майнц» с 37 очками располагается на 10-й строчке.

В заключительном туре «Унион» примет «Аугсбург», «Майнц» на выезде сыграет с «Хайденхаймом». Встречи пройдут 16 мая.