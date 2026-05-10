Fox News: иранские БПЛА атаковали судно США в Персидском заливе

Иранские беспилотные летательные аппараты нанесли удар по судну Соединённых Штатов в Персидском заливе, информирует Fox News.
В материале сказано, что речь идёт о коммерческом судне Neha, которое принадлежит транспортной компании Safesea Group.
«Один беспилотник попал в судно, в то время как второй промахнулся. На момент атаки судно было без груза и стояло на якоре недалеко от Дохи», — говорится в сообщении.
По данным телеканала, на борту судна находились 23 моряка. В результате случившегося никто не пострадал.
В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. По информации Axios, США и Иран близки к подписанию меморандума о завершении конфликта.
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.
По данным Tasnim, в воскресенье неподалёку от берегов Катара было атаковано грузовое судно, которое принадлежит США. На судне начался пожар.