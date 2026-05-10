Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Fox News: иранские БПЛА атаковали судно США в Персидском заливе

Иранские беспилотные летательные аппараты нанесли удар по судну Соединённых Штатов в Персидском заливе, информирует Fox News.

Источник: Аргументы и факты

Иранские беспилотные летательные аппараты нанесли удар по судну Соединённых Штатов в Персидском заливе, информирует Fox News.

В материале сказано, что речь идёт о коммерческом судне Neha, которое принадлежит транспортной компании Safesea Group.

«Один беспилотник попал в судно, в то время как второй промахнулся. На момент атаки судно было без груза и стояло на якоре недалеко от Дохи», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, на борту судна находились 23 моряка. В результате случившегося никто не пострадал.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. По информации Axios, США и Иран близки к подписанию меморандума о завершении конфликта.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.

По данным Tasnim, в воскресенье неподалёку от берегов Катара было атаковано грузовое судно, которое принадлежит США. На судне начался пожар.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше