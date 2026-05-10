Нагорных прокомментировал информацию об уходе Галактионова в ЦСКА

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Московский «Локомотив» уже сделал заявление по будущему главного тренера команды Михаила Галактионова, дополнительных комментариев ситуация не требует. Об этом журналистам рассказал председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных.
Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что ЦСКА и «Локомотив» обсуждали возможное назначение Галактионова на пост главного тренера армейцев. По информации издания, это может произойти предстоящим летом. Позднее в «Локомотиве» заявили, что Галактионов сосредоточен на работе в клубе.
«По-моему, клуб уже прокомментировал информацию о том, что Галактионов может возглавить ЦСКА. Никаких дополнительных комментариев не требуется», — сказал Нагорных.
«Локомотив» после победы над калининградской «Балтикой» (1:0) в матче 29-го тура Мир — Российской премьер-лиги закрепился на третьем месте в таблице. «Двигаемся дальше, все еще впереди, важный 30-й тур. Чемпионат интересный. Думаю, что интрига сохраняется», — отметил Нагорных.