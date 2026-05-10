Daily Express: в США на пляж выбросило жуткое существо с острыми зубами

На берег в США выбросило неизвестное существо с острыми зубами, пишет Daily Express, материал перевел aif.ru.
«На пляж в Северной Каролине выбросило мертвое существо с пустыми глазами и острыми, как иглы, зубами, которое стало центром внимания в соцсетях, поскольку местные жители спорили о том, к какому виду оно могло принадлежать», — сказано в материале.
По данным издания, существо обнаружила жительница штата Вирджиния Линси Маккеон 30 апреля. Она рассказала, что гуляла по пляжу, когда увидела необычную «темную массу». По ее словам, морское существо было около 175 сантиметров в длину.
Как отмечается, организация North Carolina Shark Conservancy идентифицировала существо как тигровую песчаную акулу.
