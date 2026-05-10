Верховный лидер Ирана пропал в важный момент: переговоры с США могут сорваться

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи исчез из публичного пространства в момент, когда его участие особенно важно для переговорного процесса. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на американских и иранских чиновников.
Внутри руководства Ирана усилились споры о том, на какие уступки страна готова пойти ради соглашения с США. Газета отмечает, что представители радикального крыла иранской политики начали публиковать в соцсетях обращения с призывом к Хаменеи обозначить свою позицию по переговорам.
Напомним, что во время авиаудара США верховный лидер Ирана получил травмы спины и колена. Его взрывной волной отбросило на землю. По словам главы протокольной службы Мазахера Хоссейни, на данный момент жизни Хаменеи ничего не угрожает.
Позже Хаменеи объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю. Военные Ирана готовы дать быстрый и мощный ответ на любую агрессию со стороны Вашингтона и Тель-Авива.