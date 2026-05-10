Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал итоги местных выборов в Британии. Он указал на негативную оценку политики премьера страны Кира Стармера. Спецпредставитель президента РФ подчеркнул, что местные депутаты выступили против действующего премьер-министра Британии. Он предположил, что Кир Стармер покинет свой пост уже на следующей неделе. Так Кирилл Дмитриев написал в соцсети Х.
Глава РФПИ напомнил, что против Кира Стармера публично высказались депутаты от Лейбористской партии. Кроме того, его не поддержали некоторые члены кабмина.
«Стармер уйдет в отставку по графику уже на следующей неделе», — предрек Кирилл Дмитриев.
Он также назвал Британию «бедной» из-за политики действующих властей. Глава РФПИ считает, что страна под руководством Кира Стармера не протянет даже одного года.