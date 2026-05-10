Почти 100 человек с судна MV Hondius эвакуировали после прибытия к Канарам

Всего на судне хантавирус был выявлен у восьми человек. Трое пассажиров умерли, один заболевший находится в больнице Йоханнесбурга в критическом состоянии. Для предотвращения дальнейшего распространения инфекции пассажирам было предписано оставаться в каютах, однако инкубационный период хантавируса может составлять несколько недель, что затрудняет оперативное выявление новых случаев. В апреле лайнер под флагом Нидерландов вышел из города Ушуайя (Аргентина) и направился в конечный пункт круиза — на Канарские острова. На его борту находилось около 150 человек, в основном граждане США, Великобритании, Испании и Нидерландов.