Празднование Дня Победы прошло в Дзержинске 9 мая

В Дзержинске отпраздновали День Победы. Подробно об этом рассказал глава Дзержинска Михаил Клинков в соцсетях.
Традиционно главной площадкой торжеств в честь Дня Победы стала площадь Героев. Сегодня сюда пришли тысячи жителей города, чтобы возложить венки к Вечному огню и отдать дань уважения тем, кто защищал Родину.
Автором сценария литературно-музыкальной постановки выступила Татьяна Орлова, актриса Дзержинского театра драмы.
Михаил Клинков уверен, что на площади не осталось ни одного равнодушного человека, которого бы не затронули строки Расула Гамзатова и Константина Симонова в исполнении Татьяны Сергеевны, танец «Дети войны» в постановке студии «Талисман» под трогательную мелодию Тамары Гвердцители, а также пронзительная «Молитва матери» в исполнении Елены Соболевой, преподавателя детской школы искусств № 5.
Многие горожане пришли к Вечному огню вместе со своими детьми, держа в руках портреты своих предков-победителей. По словам мэра города, особенно трогательно наблюдать, как юное поколение с неподдельной гордостью несет фотографии своих прадедов и прабабушек. Такая связь поколений является поистине бесценной.
