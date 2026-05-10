Трамп: США договорились об освобождении пяти заключенных из Белоруссии и России

Трамп поблагодарил Лукашенко за освобождение заключенных.

Источник: Комсомольская правда

США удалось договориться об освобождении трех граждан Польши и двух граждан Молдавии из заключения в Белоруссии и России. Об этом сообщил президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Мы только что добились освобождения трех польских и двух молдавских заключенных из белорусского и российского заключения», — написал американский лидер.

Трамп выразил благодарность президенту Белоруссии Александр Лукашенко за сотрудничество и дружеские отношения в связи с освобождением заключенных.

Ранее по просьбе главы Белого дома Лукашенко помиловал 123 политических заключенных. Они были осуждены за совершение преступлений разной направленности — шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность.

Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт сообщила, что в настоящее время рассматривается вопрос о возможной встрече двух лидеров. По ее словам, Лукашенко будет рад обсудить с Трампом вопросы международной повестки и двусторонних отношений.

