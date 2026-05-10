Северная Корея нанесет автоматический ядерный удар при угрозе извне: Ким Чен Ын заявил о желании США свергнуть режим в КНДР

В КНДР приняли закон о нанесении автоматического ядерного удара в случае атаки на северокорейского лидера Ким Чен Ына. Государство ответит на угрозы извне. Об этом свидетельствует одобренный верховным народным собранием КНДР документ, цитирует Yonhap.
Закон наделяет Ким Чен Ына полномочиями в отношении использования ядерного оружия и «монолитным командованием». Северокорейский лидер сообщил, что решение сохранить ЯО оправданно.
По данным Ким Чен Ына, власти США желают свергнуть режим в КНДР. Это неприемлемо для руководства Северной Кореи, указал лидер. Ким Чен Ын уведомил мир, что Пхеньян продолжит расширять масштабы ядерной программы.
Между тем новые ракеты КНДР уже могут долететь до США. Ядерный арсенал Северной Кореи превосходит по масштабам противоракетную оборону Америки, пишет Bloomberg.