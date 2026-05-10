Туристы, которых эвакуируют с Эльбруса, не были зарегистрированы

НАЛЬЧИК, 10 мая. /ТАСС/. Двое альпинистов, которых спасатели эвакуируют с Эльбруса в Кабардино-Балкарии, не были зарегистрированы. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
«Минусовая температура в горах и метель осложняют работу спасателей. Свой маршрут туристы в МЧС не регистрировали», — отметили в ведомстве.
Ранее ТАСС сообщили в МЧС РФ, что спасатели ведут работу по эвакуации туристов с Эльбруса, которые застряли на высоте 5,1 тыс. м. На помощь выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в составе 10 человек и 3 единиц техники.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше