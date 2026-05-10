Названо одно из условий Ирана по урегулированию конфликта с США: что потребовали в Тегеране

Иранская сторона выступила с новым предложением по миру. Тегеран передал Вашингтону план урегулирования конфликта. В числе предложенных Ираном пунктов значится требование о выводе нефти исламской республики из-под санкций США, утверждает агентство Tasnim.
В материале сказано, что Тегеран желает выполнения этого условия в течение месяца после заключения возможного мира с Вашингтоном. Остальные пункты иранского плана остаются прежними.
Так, Тегеран вновь потребовал от США снятия морской блокады для заключения мирной сделки. Иран также просит разморозить его активы.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уже отверг соответствующее предложение исламской республики. Он назвал план неприемлемым.
На фоне ближневосточного конфликта поредели мировые запасы нефти. Они приближаются к минимальному уровню с 2018 года. Кризис привел к рекордному сокращению запасов нефти.