Трамп назвал ответ Ирана на предложение Штатов совершенно неприемлемым

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал ответ Ирана на предложение США по урегулированию конфликта совершенно неприемлемым.
— Я только что прочитал ответ так называемых «представителей» Ирана. Мне он не нравится, совершенно неприемлемо! — написал он в воскресенье, 10 мая, в социальной сети Truth Social.
8 мая сообщалось, что в акватории Ормузского пролива начались боестолкновения между армиями Соединенных Штатов и Ирана. В регионе были слышны взрывы.
До этого Вооруженные силы Ирана уже ударили по американским военным, которые атаковали их танкер, сообщило в тот же день иранское гостелерадио IRIB, ссылаясь на военный источник.
6 мая Дональд Трамп во время общения с прессой в Белом доме заявил, что Иран согласился отказаться от ядерного оружия. По его словам, между США и Тегераном состоялись «очень хорошие переговоры», а вероятность сделки высока.
Ранее американский лидер заявил, что приостановил операцию «Проект “Свобода” по освобождению судов, застрявших в Персидском заливе. Он пояснил, что принял такое решение по просьбе Пакистана и других стран, а также в связи с “огромными военными успехами” США в кампании против Ирана.