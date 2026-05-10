Немецкий канцлер Фридрих Мерц сейчас находится не в лучшем положении, чтобы иметь возможность критиковать других политиков. Он не отстаивает правильные интересы Европы. Так высказался член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Он осудил канцлера ФРГ за его слова в адрес премьера Словакии Роберта Фицо из-за визита в Москву. Соответствующий пост Армандо Мема выложил в соцсети Х.
По мнению политика, Фридрих Мерц не может критиковать Роберта Фицо за контакты с российским руководством. Он подчеркнул, что в Европе еще есть те, кто действительно отстаивает «лучшие интересы» ЕС. Однако Фридрих Мерц не в числе таких политиков, добавил Армандо Мема.
«Быть европейцем сегодня значит вести дипломатические переговоры с Москвой по Украине», — констатировал член «Альянса свободы».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также прокомментировала заявления Фридриха Мерца о Роберте Фицо. Как отметила дипломат, ЕС из любой позиции самоорганизуется в концлагерь. Европу бесполезно «спасать», добавила Мария Захарова.