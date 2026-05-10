Трамп сообщил о договоренности по пяти заключенным с РФ и Белоруссией

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что США договорились об освобождении трех поляков и двух молдаван из заключения в России и Белоруссии.

— Мы только что добились освобождения трех польских и двух молдавских заключенных из белорусского и российского заключения, — написал он в воскресенье, 10 мая, в социальной сети Truth Social.

Также глава Белого дома поблагодарил белорусского коллегу Александра Лукашенко за сотрудничество и дружбу на фоне заявления об освобождении заключенных.

29 марта Дональд Трамп выразил признательность Александру Лукашенко за освобождение ряда осужденных. Таким образом, общее число освобожденных с мая 2025 года значительно превысило 500 человек.

19 марта Лукашенко принял решение о помиловании 250 человек после того, как провел переговоры со спецпосланником президента США Джоном Коулом. Переговоры с ним прошли утром того же дня. Встреча проходила в рамках очередного раунда белорусско-американских контактов. Лукашенко встречался с Коулом несколько раз: в последний раз переговоры прошли в декабре 2025 года.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
