Что можно и нельзя делать в Максимов день 11 мая, который называют Березосок

Православная церковь 11 мая вспоминает святого Максима. В народе празднуют Максимов день. Но есть еще одно название — Березосок. Все из-за того, что с названной даты начинали собирать березовый сок.
Что нельзя делать 11 мая.
Не рекомендуется планировать на 11 мая помолвку. Предки верили, что семья быстро распадется. Детям до трех лет не стригли волосы и ногти. Указанное могло обернуться болезнями. Запрещено без надобности пить березовый сок, чтобы не спровоцировать болезни.
Что можно делать 11 мая.
По традиции, было принято поить березовым соком болеющих людей для их скорейшего выздоровления. Считалось, что березовый сок 11 мая обладает целительной силой.
Согласно приметам, ясный восход указывает на солнечное лето. В том случае, если звезды мерцают, то ждали дождя.
