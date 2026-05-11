Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп выразил благодарность Лукашенко за сотрудничество и дружбу

Трамп поблагодарил Лукашенко за сотрудничество после договоренности об освобождении заключенных.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон добился освобождения ряда заключенных из Польши и Молдавии. Он поблагодарил за сотрудничество президента Белоруссии Александра Лукашенко. Глава Белого дома опубликовал такой пост в соцсети Truth Social.

Президент США уведомил, что заключенные обменяны по формуле «пять на пять» в КПП «Переров — Беловежа» на белорусско-польской границе. Как рассказал американский лидер, договоренности состоялись благодаря усилиям его спецпосланника в Минске Джона Коула.

«Спасибо президенту Александру Лукашенко за сотрудничество и дружбу», — написал Дональд Трамп.

Так, трое граждан Польши и два гражданина Молдавии освобождены из заключения в Белоруссии и России. Александр Лукашенко ранее уже подписывал указы о помиловании преступников по просьбе президента США.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше