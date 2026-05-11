Трамп выразил благодарность Лукашенко за сотрудничество и дружбу

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон добился освобождения ряда заключенных из Польши и Молдавии. Он поблагодарил за сотрудничество президента Белоруссии Александра Лукашенко. Глава Белого дома опубликовал такой пост в соцсети Truth Social.
Президент США уведомил, что заключенные обменяны по формуле «пять на пять» в КПП «Переров — Беловежа» на белорусско-польской границе. Как рассказал американский лидер, договоренности состоялись благодаря усилиям его спецпосланника в Минске Джона Коула.
«Спасибо президенту Александру Лукашенко за сотрудничество и дружбу», — написал Дональд Трамп.
Так, трое граждан Польши и два гражданина Молдавии освобождены из заключения в Белоруссии и России. Александр Лукашенко ранее уже подписывал указы о помиловании преступников по просьбе президента США.