Что можно, а что нельзя делать в Максимов день 11 мая 2026

Именно в этот период, около 286 года, в городе Доростоле, который располагался на территории современной Болгарии, на берегу Дуная, и произошли события, связанные с братьями Дадой, Максимом и Квинтилианом. Город Доростол, известный в античности как важный военный и торговый центр римской провинции Нижняя Мезия, был местом расквартирования римских войск. В этом гарнизоне и служили трое будущих мучеников. Их воинское звание подчёркивает особый смысл их подвига: люди, привыкшие подчиняться приказам и по долгу службы обязанные участвовать в государственных ритуалах, нашли в себе силы отказаться от приказа, когда тот противоречил их совести и вере.