Spiegel: в ФРГ обсуждают посредничество Штайнмайера в диалоге с ЕС и РФ

Правящая коалиция в Германии обсуждает возможность посредничества президента ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайера в диалоге ЕС и РФ, сообщает Der Spiegel.

Источник: Аргументы и факты

Представители правящей коалиции в Германии обсуждают возможность посредничества президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в диалоге ЕС и Российской Федерации, сообщает Der Spiegel.

Издание ссылается на информацию, полученную от источников в правительстве.

«В коалиции не доверяют экс-канцлеру Герхарду Шрёдеру, которого в качестве посредника предложил президент РФ Владимир Путин. В то же время дуэт Шрёдер — Штайнмайер “мог бы быть интересным вариантом”», — говорится в сообщении.

В материале сказано, что обсуждение посредника в переговорах ЕС и РФ свидетельствует о высоком давлении в «ситуации вокруг Украины и усилиях по скорейшему прекращению конфликта».

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Шрёдер является предпочтительной кандидатурой для возможных переговоров между ЕС и РФ. Он подчеркнул, что Российская Федерация «никогда не была закрыта для переговоров».

Кроме того, Путин заявил, что конфликт на Украине близок к завершению. По его словам, он готов встретиться с Зеленским не только в российской столице, но и в третьей стране.