В чем «Соль»: поп-звезды уходят в рок-н-ролльный загул на РЕН ТВ

В павильонах «Главкино» снова пахнет горячими лампами, паленой пиротехникой и человеческими амбициями. На съемках нового шоу «Соль. Легенда» телеканала РЕН ТВ звезды поп-сцены Полина Гагарина, Клава Кока, Ирина Дубцова, Денис Клявер, Виктория Дайнеко, Uma2rman, Amirchik и многие другие отправились на территорию русского рока — опасную, шумную и предельно честную. О том, как хит Ольги Бузовой переложили на гитарный риф, почему за барабаны Jane Air сел их технический директор и за какой приз борются участники, — в материале «Известий».
Проверка на честность.
Идея у проекта предельно понятная и почти хулиганская. Артисты, давно прописавшиеся в поп-чартах, выходят из зоны комфорта и пробуют себя в русском роке. Два десятка исполнителей, 10 яростных батлов и лишь три песни на каждого участника — легендарный хит, рок-версия собственного трека и кавер на песню одного из членов жюри.
В первом выпуске проекта в музыкальном поединке сойдутся Полина Гагарина и Люся Чеботина.
— Я музыкант и очень люблю эксперименты. Для меня рок — это честная, сильная энергетика, мощные тембры и драйв, — сказала Полина Гагарина. — Я соглашаюсь только на те проекты, где чувствую профессиональный, музыкальный интерес и внутренний вызов. Проект «Соль. Легенда» — именно такой.
Она призналась: риск и внутренний вызов заставили ее согласиться на участие. Зрители увидят, как дива поп-музыки переосмыслит хиты «Арии» и «Агаты Кристи».
Во время съемок павильоны «Главкино» напоминали не телестудию, а огромный музыкальный ангар, где вот-вот начнется рок-фестиваль. По полу словно змеи расползались кабели, техники проверяли тонны аппаратуры, а стейдж-менеджеры возводили гигантскую декорацию в форме красно-черной электрогитары. Главный приз проекта — тоже гитара. Только белая и из чистой стали. Сломать ее невозможно даже при всем желании.
Для основателя и фронтмена культовой группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова проект стал своеобразным возвращением веры в жанр.
— Этот проект — бальзам на раны. Кто-то всё время говорит, что рок умирает. Но любой жанр живет: уходит в тень, возвращается. И рок-музыка давно стала академическим искусством. А то, что поп-артисты обращаются к року, — это прекрасно. Это исследование себя, — рассказал музыкант «Известиям».
Панк без мата и хит Ольги Бузовой.
В числе участников — Клава Кока, Ирина Дубцова, Денис Клявер, Виктория Дайнеко, Uma2rman, Леша Свик, Amirchik, Mary Gu и другие артисты, которых зритель привык видеть совсем в другой музыкальной реальности.
Иногда результат получается настолько неожиданным, что кажется, будто кто-то пролил виски в аппаратной. Например, одна из песен Ольги Бузовой внезапно зазвучала как стадионный рок-боевик из начала нулевых.
ST, который в проекте представляет своего рода альтернативное мнение нового поколения, признается: больше всего его цепляют попытки артистов не копировать, а переосмысливать материал. После одного из выступлений рэпер и вовсе заявил, что готов помочь Антону Токареву написать текст для его будущего хита.
А вот для солиста проекта «Джизус» Владислава Кожухова происходящее до сих пор выглядит как сон.
— Когда я приехал в 2016 году в Москву, то искал подработку. Одной из таких стало участие в массовке на похожем музыкальном проекте. А теперь мы сами выступаем на такой крутой сцене, — рассказал он «Известиям».
Выбор песни музыкант объясняет коротко и по-панковски — надо было что-то красивое и без мата. Так решение пало на трек «Жара» Юлии Чичериной.
Перед выходом на сцену музыкантов честно предупредили: пиротехники в шоу будет в избытке.
— Я знал, что здесь будет огонь. Но в какой-то момент почувствовал себя курицей гриль. Реально запахло паленым, — смеется фронтмен Jane Air Антон Лисов.
За кулисами выяснилось, что ребятам катастрофически не хватало времени на подготовку, а основной барабанщик и вовсе уехал в свадебное путешествие. В итоге за установку сел технический директор коллектива. Но, кажется, именно в таком легком хаосе рок и чувствует себя лучше всего. Для Антона Лисова рок давно перестал быть просто жанром и стал стилем жизни.
Век ИИ против живых гитар.
Жюри проекта — отдельная рок-группа со своими характерами и конфликтами. Помимо Вадима Самойлова, Виктора Дробыша и ST, выступления оценивают приглашенные гости: Сергей Галанин, Юлия Савичева, Баста, Сергей Бобунец, Юрий Музыченко, Ант из 25/17, Ёлка, Сергей Бурунов и другие. Причем разговоры здесь идут не только о музыке.
— Чем больше настоящего, натурального на телевидении, тем нам всем лучше, — говорит Сергей Галанин. — Потому что в этот век цифры, ИИ-шных призраков и прочего трудно найти настоящее. А в «Соли» как раз всё как на ладони.
Виктор Дробыш традиционно играет роль человека, который не собирается никого гладить по голове. Тех, кто прочувствует композиции, продюсер похвалит, но авансы он раздавать не намерен.
— Никто не хочет слушать критику. Артист приходит не за честным мнением, а послушать, как его будут хвалить. Но я заметил, чем музыкальнее артист, тем проще он воспринимает критику, — признался он «Известиям».
Важная часть проекта — молодые альтернативные группы. До старта шоу организаторы провели всероссийский отбор, и лучшие начинающие коллективы получили возможность выступить на одной сцене со звездами. Миссия проекта звучит почти старомодно — сделать так, чтобы страна снова услышала настоящую музыку.
Но именно поэтому «Соль. Легенда» выглядит не как обычный телевизионный конкурс, а как попытка вернуть в эфир живое электричество. Без пластика, стерильности и безопасных интонаций. Потому что рок, как выяснилось, никуда не исчез. Он просто ждал, пока кто-нибудь снова выкрутит усилители на максимум.
