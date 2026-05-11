В Грузии пройдут выборы нового патриарха

ТБИЛИСИ, 11 мая. /ТАСС/. Расширенное церковное собрание, на котором будут избирать нового Католикоса-Патриарха всея Грузии, пройдет в храме Святой Троицы в Тбилиси.
Как ранее сообщила патриархия Грузии, собрание начнется в 13:00 (12:00 мск). В нем примут участие члены Священного синода, а также другие представители духовенства со всей страны. Всего в собрании будут участвовать около 1,2 тыс. делегатов.
Новый патриарх будет выбран из трех кандидатов, которых 28 апреля определил Синод. Это местоблюститель патриарха Шио (Муджири), владыка Иов (Акиашвили) и владыка Григол (Бербичашвили). Местоблюститель патриарха получил 20 голосов членов Синода, владыки Иов и Григол — по 7.
Право голоса на расширенном собрании будут иметь лишь члены Синода — 39 человек. Патриархом будет избран тот кандидат, который заручится поддержкой более половины членов Синода, то есть наберет как минимум 20 голосов. Если этого не произойдет, будет назначен второй тур, в котором примут участие два кандидата, показавшие лучшие результаты при первом голосовании.
В свои полномочия 142-й Католикос-Патриарх всея Грузии вступит после церемонии интронизации. Как ранее сообщил глава службы по связям с общественностью грузинской патриархии Андрия Джагмаидзе, дату интронизации определит избранный патриарх.
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II умер 17 марта в возрасте 93 лет. Он был похоронен 22 марта в Сионском соборе в Тбилиси. Согласно уставу, новый патриарх должен быть избран не ранее чем через 40 дней после смерти главы церкви и не позже чем по истечении 60 дней.