Reuters: США считают действующим соглашение по редкоземельным металлам с КНР

США считают действующим соглашение с Китаем по редкоземельным металлам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.
«Оно продолжает действовать, оно пока не истекает», — цитирует источник агентство.
Инсайдер добавил, что США и Китай продолжают обсуждать возможность продления договоренностей. Белый дом позднее сообщит о решении.
Как отмечает издание, президент США Дональд Трамп планирует обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином конфликт вокруг Ирана, торговые отношения между странами, ситуацию с Тайванем и другие важные темы.
Ранее глава Белого дома выразил надежду, что его предстоящая встреча с председателем КНР станет значимым и историческим событием.
Также Трамп отмечал, что придерживается наиболее жесткой позиции в отношении Китая среди мировых лидеров. По его словам, взаимодействие с КНР всегда остается сложным.