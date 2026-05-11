Врач Гурин: причину отеков можно определить, ответив на три вопроса

Врач, доцент Пироговского университета Ярослав Гурин рассказал, как определить, из-за чего образуются отеки. Они из-за нарушений в работе кровеносной и лимфатической системы. Для быстрой самодиагностики существует простой тест из трех вопросов.
Три вопроса, которые раскроют причину отеков:
— Когда появляются отеки: а) к вечеру, к концу рабочего дня; б) утром, после пробуждения.
— При нажатии на отечную голень, ямка: а) через 10−20 секунд след проходит; б) исчезает сразу, но кожа бледная и холодная.
— Какие ощущение на отечной поверхности: а) распирание, тяжесть, «налитость»; б) одышка, синюшность губ, невозможность лежать без подушки.
Если большинство ответов соответствует варианту «А», речь, скорее всего, идет о венозно-лимфатическом отеке. Это вариант нормы, особенно в жару, при длительном стоянии, сидении или ношении тесной обуви. Помогут эластичные гольфы, контрастный душ для голеней и положение, при котором ноги будут лежать выше уровня сердца в течении 15 минут.
Если же преобладают ответы «Б», то высока вероятность сердечных или почечных нарушений. Нужно обратиться к врачу.
— Сердечные отеки обычно сопровождаются одышкой, синюшностью. В этом случае не ждите, идите к терапевту или кардиологу. Нужно ЭКГ, Эхо-КГ, возможно, применение мочегонных препаратов под контролем, — советует врач в беседе с Газета.ru.
Почечные отеки проявляются утренними следами на лице и голенях. Ямка держится долго, кожа бледная, холодная, отеки «рыхлые».
Кстати, одной из основных отеков лица может быть сон на высокой подушке. В таком положении происходит зажим блуждающего нерва и затрудняется работа диафрагмы — главной мышцы, отвечающей за циркуляцию лимфы. Застой жидкости в результате приводит к отекам на лице, передает 360.ru.
