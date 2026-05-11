Врач Гурин: причину отеков можно определить, ответив на три вопроса

Врач ответил, чем отличаются отеки при сбоях в лимфатической и кровеносной системах.

Источник: Комсомольская правда

Врач, доцент Пироговского университета Ярослав Гурин рассказал, как определить, из-за чего образуются отеки. Они из-за нарушений в работе кровеносной и лимфатической системы. Для быстрой самодиагностики существует простой тест из трех вопросов.

Три вопроса, которые раскроют причину отеков:

— Когда появляются отеки: а) к вечеру, к концу рабочего дня; б) утром, после пробуждения.

— При нажатии на отечную голень, ямка: а) через 10−20 секунд след проходит; б) исчезает сразу, но кожа бледная и холодная.

— Какие ощущение на отечной поверхности: а) распирание, тяжесть, «налитость»; б) одышка, синюшность губ, невозможность лежать без подушки.

Если большинство ответов соответствует варианту «А», речь, скорее всего, идет о венозно-лимфатическом отеке. Это вариант нормы, особенно в жару, при длительном стоянии, сидении или ношении тесной обуви. Помогут эластичные гольфы, контрастный душ для голеней и положение, при котором ноги будут лежать выше уровня сердца в течении 15 минут.

Если же преобладают ответы «Б», то высока вероятность сердечных или почечных нарушений. Нужно обратиться к врачу.

— Сердечные отеки обычно сопровождаются одышкой, синюшностью. В этом случае не ждите, идите к терапевту или кардиологу. Нужно ЭКГ, Эхо-КГ, возможно, применение мочегонных препаратов под контролем, — советует врач в беседе с Газета.ru.

Почечные отеки проявляются утренними следами на лице и голенях. Ямка держится долго, кожа бледная, холодная, отеки «рыхлые».

Кстати, одной из основных отеков лица может быть сон на высокой подушке. В таком положении происходит зажим блуждающего нерва и затрудняется работа диафрагмы — главной мышцы, отвечающей за циркуляцию лимфы. Застой жидкости в результате приводит к отекам на лице, передает 360.ru.

Есть простой способ снять усталость после рабочего дня, отечность, улучшить кровообращение и даже работу внутренних органов. Это самомассаж стоп. Такое воздействие не требует много времени и особых умений, важно только учесть некоторые особенности, пишет aif.ru.