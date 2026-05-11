Шведского хоккеиста Классона внесли в базу "Миротворца"

Классону 33 года, сезон-2025/26 он провел в составе московского «Динамо». Ранее главный тренер бело-голубых Леонид Тамбиев сообщил, что защитник покинет команду по истечении контракта, который действует до 31 мая. С 2022 по 2025 год он выступал за ЦСКА, с которым завоевал Кубок Гагарина. В Национальной хоккейной лиге защитник играл за «Оттаву», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Нью-Джерси», «Сан-Хосе» и «Тампу».