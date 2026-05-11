Эксперт Уваров: Украина безалаберно относится к пожарам в зоне ЧАЭС

Директор "Атоминфо" считает, что МАГАТЭ и другим авторитетным организациям нужно затребовать от Киева подробную информацию о том, что происходит в Чернобыльской зоне отчуждения.

МОСКВА, 11 мая /ТАСС/. Украина крайне безалаберно относится к пожарам в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сказал рассказал ТАСС независимый эксперт в атомной отрасли, директор «Атоминфо» Александр Уваров.

В Чернобыльской зоне отчуждения на Украине горят более 1,1 тыс. га леса, сообщила ранее государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Ситуация усложняется сухой погодой, сильным ветром и минной опасностью на отдельных участках территории, из-за чего сильно ограничена возможность проведения работ по ликвидации возгораний.

«По опыту событий 2020 года, когда в Чернобыльской зоне [отчуждения] Украины были крупные пожары, могу сказать, что, к сожалению, украинская сторона крайне безалаберно относилась к этой проблеме. Так, штаб по ликвидации последствий пожаров был тогда создан более чем через неделю после начала возгораний, только после получения многочисленных запросов от других государств и международных организаций и роста концентраций цезия-137 в атмосфере», — сказал он.

«Думаю, что и сейчас МАГАТЭ и другим авторитетным организациям желательно затребовать от Украины максимально подробной информации о том, что происходит в зоне», — отметил Уваров.

МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
