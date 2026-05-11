Иранцы ударили по судну США в Персидском заливе: оно стояло на якоре без груза

По сведениям компании Safesea Group, которой принадлежит атакованное судно, удар произвели с применением двух дронов. Neha находилось в порту Дохи.
Уточняется, что пострадавших при ЧП нет. Всего на борту находились 23 моряка. Информации об ущербе для судна не поступало.
По версии Financial Times, иранские военные используют «москитный флот» для контроля над Ормузским проливом. В него входят сотни катеров и мини-подводные лодки. Как пишет газета, некоторые судна КСИР вооружены лишь пулеметами. Большая часть катеров имеют ракеты маленького радиуса. Флот создан для контроля над проходящими судами.