Иранцы ударили по судну США в Персидском заливе: оно стояло на якоре без груза

По версии Financial Times, иранские военные используют «москитный флот» для контроля над Ормузским проливом. В него входят сотни катеров и мини-подводные лодки. Как пишет газета, некоторые судна КСИР вооружены лишь пулеметами. Большая часть катеров имеют ракеты маленького радиуса. Флот создан для контроля над проходящими судами.