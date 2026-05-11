Агроном Абрамова: лунный календарь никак не влияет на рассаду

Агроном: рассада не зависит от фаз луны, на нее влияют другие факторы.

Источник: Комсомольская правда

Агроном Галина Абрамова ответила, стоит ли ориентироваться на лунный календарь при высадке растений.

Эксперт отмечает, что лунные календари представляют собой рекомендации, указывающие на наиболее подходящие дни для проведения садовых работ в зависимости от фаз Луны. Но вот научной связи и подтвержденных результатов исследований нет.

В разных странах ученые пытались выяснить эту связь, но так и не нашли достоверной разницы в урожайности при посеве в так называемые благоприятные и неблагоприятные по лунному календарю дни, пишет Газета.ru.

Эксперименты были организованы и в Уральском аграрном университете, а также проходили эксперименты, финансируемые Министерством сельского хозяйства США и Королевским садоводческим обществом Великобритании. Все они показали, что одинаковых условиях (семена, грунт, уход) урожайность не зависит от лунных фаз.

На урожайность влияют совсем другие, хорошо изученные факторы: качество и структура почвы, правильный выбор сортов для региона, соблюдение севооборота, своевременный полив и подкормки, а также защита растений от болезней и вредителей. Соблюдение современных агротехнических правил гораздо важнее любых астрологических рекомендаций.

— Лунная астрология не является научно подтвержденным инструментом. Любые потенциальные эффекты лунного влияния на растения через приливы или магнитное поле, вероятно, являются слабыми по сравнению с другими факторами окружающей среды, такими как свет, температура, влажность и доступность питательных веществ, — заключила агроном.

Кстати, если лето 2026 года будет жарким, то дачники в средней полосе России смогут вырастить такие культуры, как арбуз или дыню. Арбузы чувствительны к перепадам температуры и холодной почве. Если лето будет жарким, то ягоду можно будет вырастить в открытом грунте, сообщает ОТР.

Многие дачники строго следуют классическим правилам обработки почвы: перекопать, удобрить, прополоть. Агроном Денис Терентьев считает, что эти привычные действия не помогают, а порой и вредят плодородию. Главный ресурс плодородия — не столько удобрения, сколько углерод. Растения — единственные организмы, способные создавать органическое вещество буквально из воздуха, говорит он aif.ru.

