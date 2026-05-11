"Монако" с Головиным лишился шансов на выход в Лигу чемпионов

Команда занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.

ПАРИЖ, 11 мая. /ТАСС/. «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, лишился шансов на выход в Лигу чемпионов следующего сезона после поражения от «Лилля» со счетом 0:1 в матче предпоследнего, 33-го тура чемпионата Франции по футболу.

На 72-й минуте мяч в свои ворота забил Денис Закария. Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 59-й минуте.

«Монако» с 54 очками занимает 7-е место в турнирной таблице. По итогам чемпионата Франции три лучшие команды выходят в общий этап Лиги чемпионов. Клуб, финишировавший на 4-й строчке, получит право сыграть в квалификации самого престижного клубного турнира Европы. Располагающийся на 4-м месте «Лион» имеет в активе 60 очков.