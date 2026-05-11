Полина Гагарина сообщила, что заболела

Певица Полина Гагарина рассказала подписчикам, что заболела и вынуждена соблюдать постельный режим. Еще недавно она находилась в Турции, где выступала с концертами.
Во время общения с аудиторией в соцсети артистка появилась в кадре в домашней обстановке и предложила поклонникам задать ей вопросы. Один из фолловеров спросил, каким образом Гагариной удается выдерживать насыщенный график. В ответ певица пояснила, что именно болезнь позволила ей ненадолго отвлечься от дел.
— Времени не хватает! Просто меня берут и укладывают в кровать, говорят: «А теперь мы лежим и болеем!» — призналась знаменитость.
7 мая певица Лариса Долина рассказала о самочувствии на фоне сообщений о срочной госпитализации из-за боли в спине.
По данным СМИ, в конце апреля артистке стало плохо в ее квартире в Москве. Она вызвала скорую помощь из-за «невыносимой боли в спине». Исполнительница несколько часов лежала на кровати и не могла встать.
Позже директор певицы Сергей Пудовкин сообщил, что состояние здоровья Долиной хорошее и не вызывает опасений. Он также призвал журналистов придерживаться этики сохранения персональных данных.