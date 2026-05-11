"Мне все равно, я богат": украинского туриста обвинили в жестоком обращении с редким тюленем

На гавайском острове Мауи произошел скандал с участием украинского туриста Игоря Литвинчука, которого обвиняют в жестоком обращении с редким тюленем-монахом по кличке Лани. Об этом сообщает Havai News Now.
По данным издания, мужчина бросал в животное камни. После инцидента жители острова начали самостоятельно искать нарушителя и передали информацию о нем правоохранителям. Мэр округа Мауи Ричард Биссен сообщил, что туристу придется ответить перед законом.
Во время задержания Литвиненко заявил: «Мне все равно, я богат, штрафуйте меня. Я могу заплатить». Теперь ему может грозить до пяти лет лишения свободы по обвинению в жестоком обращении с животными.
