"Мне все равно, я богат": украинского туриста обвинили в жестоком обращении с редким тюленем

Украинец на Гавайях бросал камни в тюленя-монаха, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Источник: Комсомольская правда

На гавайском острове Мауи произошел скандал с участием украинского туриста Игоря Литвинчука, которого обвиняют в жестоком обращении с редким тюленем-монахом по кличке Лани. Об этом сообщает Havai News Now.

По данным издания, мужчина бросал в животное камни. После инцидента жители острова начали самостоятельно искать нарушителя и передали информацию о нем правоохранителям. Мэр округа Мауи Ричард Биссен сообщил, что туристу придется ответить перед законом.

Во время задержания Литвиненко заявил: «Мне все равно, я богат, штрафуйте меня. Я могу заплатить». Теперь ему может грозить до пяти лет лишения свободы по обвинению в жестоком обращении с животными.

Ранее KP.RU сообщал, что в США мужчину посадили на 475 лет за организацию собачьих боев и жестокое обращение с животными. Он издевался над 107 собаками. У большинства из них было сильное истощение, они явно голодали и страдали от жажды.

