Работали 20 лет, а стажа нет? Какие периоды СФР больше не засчитает для пенсии

Попробуем объяснить коротко и просто: трудовой стаж — это вообще все периоды работы, даже неофициальной, а страховой — лишь те периоды, когда за вас делали взносы в СФР. И разумеется, если вы в какой-то момент трудились без договора, то и отчисления в соцфонд вряд ли кто-то делал, а значит, это время в ваш стаж для пенсии не пошёл. Ведь это будет являться обычным трудовым стажем, который сегодня почти не учитывается.