В МИД РФ указали на процветание "душной русофобии" на Западе: граждане России массово возвращаются домой

Ранее покинувшие Россию граждане вновь прибывают в РФ. Количество таких случаев заметно увеличилось. Россиян заставляет вернуться «душная и агрессивная русофобия» на Западе. Об этом проинформировал директор департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Геннадий Овечко в беседе с ТАСС.
Также дипломат сообщил, что по репатриации в Россию в прошлом году въехало в четыре раза больше людей, чем в 2024-м. На Западе граждане сталкиваются с дискриминацией русскоязычного населения даже на бытовом уровне, сказал он.
Жители Эстонии между тем пожаловались на закрытие границы с РФ. Власти ввели соответствующие меры на фоне жесткой антироссийской кампании. При этом несколько сотен русскоговорящих эстонцев 9 мая приехали в приграничную Нарву, чтобы посмотреть на трансляцию Парада.