США активизировалась вблизи Кубы: американцы увеличили разведывательные полеты

«Количество рейсов американских военных разведывательных служб у берегов Кубы резко возросло», — говорится в материале.
С 4 февраля ВМС и ВВС США выполнили не менее 25 разведывательных миссий с использованием как пилотируемых самолетов, так и дронов. По данным канала, основная часть полетов проходила в районах близ Гаваны и Сантьяго-де-Куба.
Ранее президент Дональд Трамп заявил, что США могут заняться Кубой после решения вопросов с Ираном. Он назвал остров «страной в упадке». Глава Белого дома говорил о возможном «дружеском контроле» над Кубой.
Позже кубинский лидер Мигель Диас-Канель заявил о беспрецедентном уровне военной угрозы государству со стороны США. По его словам, Куба нацелена на защиту своего суверенитета, несмотря на нападки.