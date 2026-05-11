Память на месте сражений: праздник «Весна Великой Победы» прошёл у «Автотор-Арены»

Калининград отметил День Победы не только парадом и официальными церемониями, но и большими районными праздниками, где память о войне ощущается гораздо ближе и человечески понятнее. Одной из таких площадок вновь стал военно-патриотический парк дворца спорта «Автотор-Арена», где компания «Автотор» провела праздник «Весна Великой Победы».
Для микрорайона имени Александра Космодемьянского это мероприятие уже постепенно становится собственной городской традицией: люди приходят семьями, проводят в парке по несколько часов, слушают музыку, рассматривают экспозиции и просто общаются друг с другом. В этом году программа вновь получилась насыщенной. На сцене звучали песни военных лет, стихи фронтовых поэтов и музыкальные композиции, посвящённые Победе. Гости могли увидеть театрально-музыкальную постановку «Нам нужна одна Победа», а рядом работали интерактивные площадки с образцами вооружения, средствами связи, элементами формы и предметами военного быта разных эпох.
Для детей это была возможность буквально прикоснуться к истории, а для старшего поколения — повод вновь вспомнить собственные семейные истории, связанные с войной и послевоенными годами.
Особенно тёплой получилась акция «Поём вместе “Катюшу”. После завершения концертной программы люди у главной сцены вместе исполнили знаменитую песню. Кто-то снимал происходящее на телефон, кто-то просто подпевал, а кто-то стоял молча, вспоминая родных.
С приветственным словом к горожанам обратился старший вице-президент холдинга «Автотор» по проектам в Калининградской области Владимир Кривченко. Он напомнил, что сама территория, где сегодня располагается парк, хранит тяжёлую память о войне. По его словам, при благоустройстве площадки здесь проводилось разминирование: в земле находили боеприпасы и другие опасные предметы времён Великой Отечественной войны. «Именно поэтому это место требует особого отношения и уважения к памяти тех людей, которые здесь погибли», — подчеркнул он.
Владимир Кривченко также отметил, что построенный рядом храмовый комплекс задумывался как пространство памяти и духовного осмысления той цены, которую заплатила страна за Победу.
Для Калининградской области тема войны остаётся особенно чувствительной ещё и потому, что история региона фактически начинается с послевоенного периода. В этом году область отмечает 80-летие со дня образования, и потому День Победы здесь воспринимается не только как общенациональная дата, но и как часть собственной региональной истории.
В преддверии Дня Победы компания «Автотор» поздравила представителей ветеранских организаций и вручила продуктовые наборы. Встреча прошла в микрорайоне имени Александра Космодемьянского, где расположен завод, и стала частью многолетней программы поддержки старшего поколения, которую предприятие реализует совместно с профсоюзной организацией «Автотор-проф».
Для самого микрорайона такие встречи давно стали чем-то большим, чем просто ежегодной акцией к 9 Мая. Многие ветераны и жители района напрямую связаны с историей предприятия, а часть из них участвовала в восстановлении Калининградской области в первые послевоенные десятилетия. Поэтому здесь разговор о памяти обычно получается не формальным, а очень личным.
Руководитель первичной организации Совета ветеранов микрорайона имени Александра Космодемьянского Ираида Чемерис призналась, что внимание со стороны предприятия для ветеранского сообщества сегодня особенно важно: «Мы не первый год получаем подарки от завода. Для нас это очень важно, потому что сегодня ветеранским организациям непросто, финансирования не хватает, спонсоров почти нет. “Автотор” всегда рядом, и за эти годы мы уже стали практически родными. Спасибо руководству компании, профкому и молодому поколению за внимание, заботу и поддержку».
По её словам, для многих пожилых людей такие встречи — это ещё и возможность пообщаться, увидеть знакомых и почувствовать, что о них действительно помнят не только по праздничным датам.
Председатель Совета Калининградского регионального профессионального союза работников автомобилестроения «Автотор-проф» Татьяна Мороз подчеркнула, что сотрудничество с ветеранскими организациями остаётся важной частью социальной работы предприятия уже много лет.
«На протяжении многих десятилетий “Автотор” и профсоюз ведут шефскую работу и поддерживают ветеранов. Особенно тесные отношения сложились с теми, кто живёт в микрорайоне, где расположено предприятие, потому что с этим местом связаны судьбы многих людей, которые здесь работали», — рассказала Мороз.
Она добавила, что для предприятия принципиально важно сохранять преемственность поколений и уважительное отношение к людям, которые участвовали в становлении региона.