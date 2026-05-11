«Расцветали яблони и груши»: как сотни калининградцев хором пели «Катюшу» у «Автотор-Арены»

В Калининграде празднование Дня Победы для «Автотора» и его сотрудников уже давно не ограничивается формальными поздравлениями. В этом году компания совместила сразу несколько мероприятий — поздравление представителей ветеранских организаций и большой праздник «Весна Великой Победы» в военно-патриотическом парке дворца спорта «Автотора-Арена». Получился вполне живой городской день памяти, в котором рядом оказались ветераны, жители микрорайона имени Александра Космодемьянского, молодёжь и семьи с детьми.
Накануне 9 Мая представители компании и профсоюзной организации «Автотор-проф» встретились с ветеранами Калининграда и вручили продуктовые наборы. Для предприятия это не разовая акция, а часть многолетней социальной работы, которую здесь ведут ещё с первых лет существования завода. Особое внимание уделяют людям, чья жизнь напрямую связана с восстановлением Калининградской области после войны.
Руководитель первичной организации Совета ветеранов микрорайона имени Александра Космодемьянского Ираида Чемерис призналась, что для старшего поколения такие встречи имеют куда большее значение, чем может показаться со стороны.
«Мы не первый год получаем подарки от завода. Для нас это очень важно, потому что сегодня ветеранским организациям непросто, финансирования не хватает, спонсоров почти нет. “Автотор” всегда рядом, и за эти годы мы уже стали практически родными», — отметила она, отдельно поблагодарив руководство предприятия, профсоюз и молодых сотрудников за внимание и поддержку.
Председатель Калининградского регионального профсоюза работников автомобилестроения «Автотор-проф» Татьяна Мороз подчеркнула, что работа с ветеранами для предприятия давно стала частью внутренней культуры: «Для нас очень важна преемственность поколений и сохранение памяти о тех, кто поднимал Калининградскую область, восстанавливал её и вкладывал в неё свою молодость, силы и труд».
Тема памяти и связи поколений продолжилась уже 9 мая в военно-патриотическом парке, где прошёл праздник «Весна Великой Победы». Территория комплекса в этот день превратилась одновременно и в концертную площадку, и в своеобразный музей под открытым небом. Для жителей микрорайона и гостей подготовили театрально-музыкальную программу «Нам нужна одна Победа», выступления творческих коллективов, интерактивные площадки и экспозиции военной техники и снаряжения.
На площадке можно было увидеть стрелковое и артиллерийское вооружение, средства связи и радиоразведки разных лет, элементы формы и предметы фронтового быта. Но, пожалуй, главным моментом праздника стало не это, а общее исполнение песни «Катюша». Жители микрорайона присоединились к всероссийской акции «Поём вместе “Катюшу”, и в какой-то момент большой парк действительно запел хором.
С приветственным словом к участникам мероприятия обратился старший вице-президент холдинга «Автотор» по проектам в Калининградской области Владимир Кривченко. Он напомнил, что территория, где сегодня находится парк и спортивный комплекс, хранит тяжёлую память о войне.
По его словам, при подготовке земли к строительству здесь проводилось разминирование, были обнаружены многочисленные боеприпасы и опасные находки времён Великой Отечественной войны. Именно поэтому, отметил Кривченко, к этому месту на предприятии относятся особенно бережно, а созданный здесь храмовый комплекс стал символом памяти о погибших советских солдатах.
В этом году День Победы в Калининградской области имеет и дополнительный символический смысл — регион отмечает 80-летие со дня своего образования. Для многих ветеранов эта дата тесно связана с собственной биографией: кто-то приехал сюда сразу после войны, кто-то строил предприятия, дороги и жилые кварталы, фактически создавая новую область с нуля.