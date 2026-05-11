В Торонто более 2 тыс. человек приняли участие в акции "Бессмертный полк"

ВАШИНГТОН, 11 мая. /ТАСС/. Более 2 тыс. человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в Торонто. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе посольства России в Канаде.
Там отметили, что участники акции «пронесли портреты героев Великой Отечественной войны по территории парка Эрл Бейлс, исполняя песни военных лет». «Особую атмосферу создало участие мотоклуба “Русич”. Колонна из 20 мотоциклов эффектно присоединилась к шествию под аплодисменты собравшихся», — подчеркнули в российском диппредставительстве, пояснив, что завершилось шествие у Мемориала героям Великой Отечественной войны, где состоялась церемония возложения цветов.
В торжественном шествии приняли участие генеральный консул России в Торонто Владлен Епифанов, советник-посланник посольства Олег Шаповалов, а также сотрудники посольства и генерального консульства. Для ветеранов и всех участников шествия было зачитано официальное поздравление от имени губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
На праздничном концерте выступили фольклорные коллективы, участники гитарного клуба «Счастье вдруг» и вокалисты, прозвучали десятки песен военных лет. Мероприятие завершилось фуршетом и тематическим «военно-полевым» пикником.