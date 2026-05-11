Россия и Саудовская Аравия запустили безвизовый режим для туристов

Граждане России могут совершать туристические поездки в Саудовскую Аравию без оформления визы. Соответствующие соглашение вступило в силу 11 мая.
Согласно договоренностям, россияне могут въезжать и находиться на территории королевства без визы непрерывно либо суммарно до 90 дней в течение календарного года. При этом речь идет исключительно о туристических целях.
Аналогичный безвизовый режим действует и для граждан Саудовской Аравии при посещении России. В 2025 году число визитов саудовских граждан в РФ увеличилось более чем на 35%, а поездок россиян в королевство — на 42%.
Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.