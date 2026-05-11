Россия и Саудовская Аравия запустили безвизовый режим для туристов

Россияне могут находиться в Саудовской Аравии без визы до 90 дней.

Источник: Комсомольская правда

Граждане России могут совершать туристические поездки в Саудовскую Аравию без оформления визы. Соответствующие соглашение вступило в силу 11 мая.

Согласно договоренностям, россияне могут въезжать и находиться на территории королевства без визы непрерывно либо суммарно до 90 дней в течение календарного года. При этом речь идет исключительно о туристических целях.

Аналогичный безвизовый режим действует и для граждан Саудовской Аравии при посещении России. В 2025 году число визитов саудовских граждан в РФ увеличилось более чем на 35%, а поездок россиян в королевство — на 42%.

Ранее KP.RU сообщал, что российские туристы могут посещать без визы 86 стран мира, включая Сербию, Китай, Бразилию и ОАЭ. Также 38 направлений доступны по упрощенной системе въезда. Среди них: Египет, Израиль, Индонезия, Кения, Мексика, Индия и ряд других государств.

