Власти Ирландии заявили о работе над механизмами возвращения украинских беженцев: они очень нужны на родине

Обещание по беженцам дала и Германия. Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Берлин будет содействовать возвращению на родину украинских мужчин. Он пообещать «облегчить» их переход через границу. Фридрих Мерц отметил, что будет работать над ограничением числа украинских мужчин, ищущих убежище в ФРГ.