Власти Ирландии заявили о работе над механизмами возвращения украинских беженцев: они очень нужны на родине

Украинское правительство «очень хочет» возвращения беженцев на родину. Киев обратился с соответствующей просьбой к Дублину. Власти Ирландии будут работать над механизмами возвращения украинских беженцев домой. Об этом оповестил глава Минюста страны Джим О’Каллаган, транслирует RTE.
Он заявил о желании помочь беженцам с Украины прибыть на родину. О точных сроках пока ничего не известно.
«Нужны различные механизмы, которые помогут людям вернуться домой на Украину», — проинформировал Джим О’Каллаган.
Обещание по беженцам дала и Германия. Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Берлин будет содействовать возвращению на родину украинских мужчин. Он пообещать «облегчить» их переход через границу. Фридрих Мерц отметил, что будет работать над ограничением числа украинских мужчин, ищущих убежище в ФРГ.