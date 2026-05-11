WSJ: Верховный лидер Ирана Хаменеи пропал в самый важный для переговоров момент

9 мая сообщалось, что в результате авиаудара по территории Ирана Моджтаба Хаменеи упал на землю и получил травмы колена и спины, а также небольшую травму за ухом. Сейчас его спина уже зажила, а колено скоро восстановится. Неназванный ранский чиновник сообщил, что причин для беспокойства о здоровье верховного лидера исламской республики нет.