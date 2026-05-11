WSJ: Верховный лидер Ирана Хаменеи пропал в самый важный для переговоров момент

Отсутствие верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи на публике создает напряженность в переговорах с Соединенными Штатами, а его молчание провоцирует разногласия в Тегеране. Об этом в воскресенье, 10 мая, написало издание The Wall Street Journal, ссылаясь на дипломатические источники.
— Хаменеи не появлялся на публике с конца февраля — после очередного американо-израильского удара, в результате которого предположительно получил серьезное ранение. Без него элиты в Иране не могут решить, на какие уступки можно пойти в ходе диалога со Штатами, — сказано в статье.
Сторонники «жесткой линии» размещают в соцсетях призывы к Хаменеи выпустить хотя бы голосовое сообщение по теме переговоров и критикуют спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа и других политиков, которых считают склонными к умеренной позиции.
9 мая сообщалось, что в результате авиаудара по территории Ирана Моджтаба Хаменеи упал на землю и получил травмы колена и спины, а также небольшую травму за ухом. Сейчас его спина уже зажила, а колено скоро восстановится. Неназванный ранский чиновник сообщил, что причин для беспокойства о здоровье верховного лидера исламской республики нет.
23 апреля западные СМИ сообщили, что при атаках американских и израильских войск Моджтаба Хаменеи якобы получил серьезные ранения, включая сильные ожоги лица, затрудняющие речь.