Владимир Ефимов: жители 22 домов оформили документы на новые квартиры

«На востоке Москвы оформление документов на новые квартиры в апреле завершили все участникипрограммы из четырёх домов старого жилого фонда. По три таких адреса, где все жители заключили договоры, необходимые для переезда, прибавилось на севере, северо-востоке, юго-востоке и в Троицком административном округе, по два — на западе и юго-западе столицы, по одному — на юге и северо-западе. В числе тех, кто оформил документы в кратчайший срок, — жители дома 3 в 4-м Новомихалковском проезде в Коптеве. Они приступили к осмотру предложенных городом квартир во второй половине декабря, а в апреле уже были подписаны последние восемь договоров. Чуть больше времени на это потребовалось москвичам из дома 16, корпуса 4 на 13-й Парковой улице и дома 13, корпуса 3 на улице Маршала Чуйкова», — добавила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.