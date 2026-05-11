Владимир Ефимов: жители 22 домов оформили документы на новые квартиры

В апреле все жильцы 22 расселяемых зданий стали обладателями предоставленного городом жилья в новостройках. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Одним из факторов, влияющих на темпы реализации программы реновации, является удобство и скорость заключения договоров на новые квартиры. В апреле завершили оформление документов, необходимых для переезда, все жители 22 расселяемых домов — около 3,7 тысячи горожан. Это почти половина от аналогичного показателя за весь первый квартал этого года, когда заключениедоговоров на квартиры завершили 100% жителей 48 домов, включенных в программу реновации. После их переезда на месте старых зданий построят современные жилые комплексы и объекты инфраструктуры, востребованные не только у новосёлов, но и у жителей ближайших домов», — отметил Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.
По возможности город предоставляет участникам программы реновации жильё в новостройках, которые расположены поблизости с их старыми домами. Квартиры в современных жилых комплексах отличаются удобной планировкой и предоставляются новосёлам с готовым ремонтом. Заключать договоры на жильё участникам программы реновации помогают специалисты Департамента городского имущества, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы.
«На востоке Москвы оформление документов на новые квартиры в апреле завершили все участникипрограммы из четырёх домов старого жилого фонда. По три таких адреса, где все жители заключили договоры, необходимые для переезда, прибавилось на севере, северо-востоке, юго-востоке и в Троицком административном округе, по два — на западе и юго-западе столицы, по одному — на юге и северо-западе. В числе тех, кто оформил документы в кратчайший срок, — жители дома 3 в 4-м Новомихалковском проезде в Коптеве. Они приступили к осмотру предложенных городом квартир во второй половине декабря, а в апреле уже были подписаны последние восемь договоров. Чуть больше времени на это потребовалось москвичам из дома 16, корпуса 4 на 13-й Парковой улице и дома 13, корпуса 3 на улице Маршала Чуйкова», — добавила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сдаче нового дома по реновации на северо-востоке столицы в Алексеевском районе.
Как напомнили в Градостроительном комплексе Москвы, программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.
