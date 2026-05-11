Бронзового призера Олимпиады баскетболиста Фридзона внесли в базу "Миротворца"

ТАСС, 11 мая. Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года баскетболист Виталий Фридзон внесен в базу данных украинского ресурса «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.
Ему вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины и поддержка в проведении специальной военной операции.
Фридзону 40 лет, он выступал за подмосковные «Химки» (2004−2013), московский ЦСКА (2013−2018), краснодарский «Локомотив-Кубань» (2018−2020), петербургский «Зенит» (2020−2023) и саратовский «Автодор» (2024). Баскетболист шесть раз становился чемпионом России, является семикратным победителем Единой лиги ВТБ, выигрывал Евролигу. В составе сборной России Фридзон также стал бронзовым призером чемпионата Европы 2011 года.
Экстремистский сайт «Миротворец» создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.