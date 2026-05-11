ВОЗ дала рекомендации эвакуированным с лайнера MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса

На борту круизного лайнера MV Hondius зафиксировали вспышку хантавируса Андес. Всем эвакуированным с судна рекомендуют соблюдать 42-дневный карантин. С таким советом обратился глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус в ходе брифинга.
Он сообщил, что карантин следует соблюдать с 10 мая. Его можно проходить в спецучреждении или дома, добавил глава ВОЗ. Он подчеркнул, что Организация не навязывает свои советы. Однако они остаются предпочтительными.
«Страны руководствуются своими национальными рекомендациями и, исходя из оценки рисков, могут принимать соответствующие меры», — резюмировал Тедрос Аданом Гебреисус.
Днем ранее стало известно о еще одной вспышке вируса. Пассажиры лайнера The Caribbean Princess заразились норовирусом. Заболевание отмечается у более чем сотни человек. Судно неделю назад вышло из порта во Флориде. Всех заразившихся вирусом изолировали в каютах.