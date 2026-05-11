Российские соотечественники провели в США серию мероприятий ко Дню Победы

ВАШИНГТОН, 11 мая. /ТАСС/. Соотечественники и неравнодушные американцы провели в США серию мероприятий в ознаменование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении посольства России в Вашингтоне.
Там отметили, что цветы и венки были возложены к мемориалу героям Алсиба (трассы Аляска — Сибирь) в Фэрбенксе (штат Аляска), на могилы советских летчиков и моряков, участвовавших в перегоне самолетов в СССР по программе ленд-лиза, на военном кладбище Форт-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска), к монументу советским солдатам в парке Пламмер в Лос-Анджелесе и к памятной скамье воинам, павшим в боях Второй мировой войны, в парке Линкольн в Сан-Франциско (штат Калифорния), к памятному камню красноармейцам в Бивертоне (штат Орегон), где на территории паркового комплекса выложено свыше 150 кирпичиков с именами советских ветеранов, к захоронению краснофлотца Михаила Анисимова на кладбище «Эвергрин Вашелли» в Сиэтле (штат Вашингтон), а также к барельефу «Дух Эльбы» и надписи «Мурманск», посвященной Арктическим конвоям союзников, на Национальной аллее в американской столице.
«Активисты российской диаспоры по доброй традиции организовали шествия “Бессмертного полка”, автопробеги, акцию “Георгиевская ленточка”, встречи с ветеранами, кинопоказы и праздничные концерты, в том числе в штатах Вашингтон, Иллинойс, Нью-Йорк, Коннектикут и Техас. Развернули в штате Флорида тематическую выставку “Помним, Гордимся и Чтим”, где в одном из книжных залов Майами (штат Флорида) воссоздана хроника военной поры с демонстрацией копий печатных изданий СССР периода 1941−1945 годов», — отметили в посольстве.
«Благодарим всех, кто трепетно, гордо и смело чтит память о советском воине-освободителе, который спас мир от коричневой чумы, не дает предать забвению боевое союзничество наших стран в грозные годы войны, которое особенно востребовано сегодня для нормализации российско-американских отношений и совместной борьбы с проявлениями нацизма в современной Европе», — подчеркнули в российском диппредставительстве.