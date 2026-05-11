Российские соотечественники провели в США серию мероприятий ко Дню Победы

Там отметили, что цветы и венки были возложены к мемориалу героям Алсиба (трассы Аляска — Сибирь) в Фэрбенксе (штат Аляска), на могилы советских летчиков и моряков, участвовавших в перегоне самолетов в СССР по программе ленд-лиза, на военном кладбище Форт-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска), к монументу советским солдатам в парке Пламмер в Лос-Анджелесе и к памятной скамье воинам, павшим в боях Второй мировой войны, в парке Линкольн в Сан-Франциско (штат Калифорния), к памятному камню красноармейцам в Бивертоне (штат Орегон), где на территории паркового комплекса выложено свыше 150 кирпичиков с именами советских ветеранов, к захоронению краснофлотца Михаила Анисимова на кладбище «Эвергрин Вашелли» в Сиэтле (штат Вашингтон), а также к барельефу «Дух Эльбы» и надписи «Мурманск», посвященной Арктическим конвоям союзников, на Национальной аллее в американской столице.