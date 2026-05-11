11 мая в календаре: день любви к природе, работающих матерей и праздник желудка

На рассвете звезды сильно мерцают — к дождю в ближайшие дни. Чистый восход солнца, а на небе нет ни единого облачка — лето будет солнечным. Теплый южный ветер в этот день приносит здоровье. Теплая и звездная ночь — к урожаю, а ясный восход Солнца обещает ведренное лето. Когда одуванчик поздно зацветает, будет сухое лето. Бабочки прячутся в домах и сараях — к приближению холодной и ветреной погоды. На кончиках листьев комнатного растения монстеры прелестной скапливаются крупные капли воды — к дождливой и пасмурной погоде. Запели жаворонки — пришла пора за плуг браться. Береза распускается — самое время овес сеять. Крылатые муравьи появились — сажай овес. Дуб распускается — пора горох сажать. Рябина рано зацвела — урожай овса богатым будет. Понижение температуры и атмосферного давления до окончания дождя — погода улучшится. Если 11 мая плохо покушать — не видать хозяину хорошего урожая. Наиболее целебный сок можно получить 11 мая в верхних ветках березы.