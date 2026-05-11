11 мая в календаре: день любви к природе, работающих матерей и праздник желудка

Какой сегодня праздник.
День любви к природе Праздник желудка, День «Ешь всё, что хочешь» День работающих матерей День ожидания Мэри Поппинс День Донецкой Народной Республики День глаженых шнурков Всемирный день осведомлённости об эгоизме День полиции по охране метрополитена Всемирный день борьбы с меланомой Международная неделя коучинга День памяти святителя Кирилла, епископа Туровского День памяти святых апостолов от 70-ти Иасона и Сосипатра.
Именины.
Анна, Виталий, Кирилл, Максим.
Березосок.
Как видно из названия праздника, на Руси этот день посвящался березовому соку. Его начинали собирать и заготавливать впрок.
Считалось, что самый вкусный и целебный сок течет в верхних ветках дерева, и если суметь добраться до них — то таким соком можно вылечить любого больного. Однако, заготавливать сок в туманный или дождливый день не рекомендовалось — от такого напитка пользы было мало.
С этого дня березовым соком начинали поить больных, которые страдают весенними лихорадками. Перед этим их часто купали в дождевой воде или обтирали растопленным мартовским снегом, специально сбереженным для такого случая. Делать это полагалось только в ясный и погожий день.
Также березовым соком на Руси лечили цингу, отеки, фурункулез, артрит, подагру. Употребляли его и как мочегонное средство. Современные врачи рекомендуют пить березовый сок по три раза в день как противовоспалительное средство.
При выхаживании больных использовали и магические обряды. Выходили на перекресток, имея с собой обетную ладанку, и дожидались там теплого ветра с юга. Он должен был вселиться в ладанку, которую после нужно было надеть на больного. «Ветер тепляк — будет здоровяк», — говорили в народе.
Наблюдали в этот день за погодой: ясный восход солнца — к ясному же лету. Если ночь будет теплой и звездной — это сулит хороший урожай. На урожай была и такая необычная примета: в этот день нужно было как можно плотней обедать — и тогда грядки и пашни будут плодородны.
События.
330 год — состоялась торжественная церемония освящения Константинополя.
868 год — в Китае появилась первая печатная книга «Алмазная сутра».
1818 год — создана Бессарабская область в составе России.
1881 год — опубликован манифест Александра III об укреплении самодержавной власти.
1896 год — основан Томский технологический институт (Томский политехнический университет).
1916 год — Альберт Эйнштейн впервые представил научному сообществу свою теорию относительности.
1927 год — основана Американская академия киноискусств.
1939 год — начало вооруженного конфликта на реке Халхин-Гол.
1949 год — Королевство Сиам переименовано в Таиланд.
1964 год — основана фирма граммофонных пластинок «Мелодия».
2001 год — анонсировано создание раздела Википедии (6+) на русском языке.
2002 год — сборная Словакии впервые стала чемпионом мира по хоккею с шайбой, обыграв в финале сборную России.
2004 год — на телеканале ТНТ (18+) началась трансляция самого длительного реалити-шоу «Дом-2» (18+).
2014 год — состоялся референдум о самоопределении ДНР.
2021 год — массовое убийство в гимназии № 175 в Казани, 9 погибших.
В этот день родились.
Иероним Мюнхгаузен (1720 — 1797 г.), немецкий барон, знаменитый рассказчик.
Анатолий Лядов (1855 — 1914 г.), русский композитор, дирижер и педагог.
Этель Лилиан Войнич (1864 — 1960 г.), английская писательница, автор романа «Овод».
Кирилл Москаленко (1902 — 1985 г.), советский военачальник, Маршал и дважды Герой Советского Союза.
Сальвадор Дали (1904 — 1989 г.), испанский художник-сюрреалист, писатель.
Георгий Шенгелая (1937 — 2020 г.), советский и грузинский кинорежиссер, сценарист, актер, Народный артист Грузии.
Жанна Прохоренко (1940 — 2011 г.), актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.
Юрий Сёмин (1947 г.), советский футболист, советский и российский футбольный тренер.
Олег Сосковец (1949 г.), советский, казахстанский и российский государственный деятель.
Наташа Ричардсон (1963 — 2009 г.), английская актриса театра, кино и телевидения, обладательница премии «Тони».
Летиция Каста (1978 г.), французская манекенщица и актриса.
Агния Дитковските (1988 г.), российская актриса и певица литовского происхождения.
Народные приметы.
На рассвете звезды сильно мерцают — к дождю в ближайшие дни. Чистый восход солнца, а на небе нет ни единого облачка — лето будет солнечным. Теплый южный ветер в этот день приносит здоровье. Теплая и звездная ночь — к урожаю, а ясный восход Солнца обещает ведренное лето. Когда одуванчик поздно зацветает, будет сухое лето. Бабочки прячутся в домах и сараях — к приближению холодной и ветреной погоды. На кончиках листьев комнатного растения монстеры прелестной скапливаются крупные капли воды — к дождливой и пасмурной погоде. Запели жаворонки — пришла пора за плуг браться. Береза распускается — самое время овес сеять. Крылатые муравьи появились — сажай овес. Дуб распускается — пора горох сажать. Рябина рано зацвела — урожай овса богатым будет. Понижение температуры и атмосферного давления до окончания дождя — погода улучшится. Если 11 мая плохо покушать — не видать хозяину хорошего урожая. Наиболее целебный сок можно получить 11 мая в верхних ветках березы.
