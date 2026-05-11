Сын Софии Ротару поздравил ее с Днем матери, опубликовав с ней свежий снимок

В сентябре 2025 года София Ротару приостановила концерты и корпоративные выступления как минимум до окончания спецоперации. По данным Mash, это касается даже предложений с завышенной в разы оплатой, поскольку все ее музыканты находятся на службе в ВСУ, а искать замену артистка не планирует.