Сын Софии Ротару поздравил ее с Днем матери, опубликовав с ней свежий снимок

Сын певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко поздравил 78-летнюю артистку с Днем матери и опубликовал в социальной сети ее свежий снимок.
На фото исполнительница предстала не с привычными распущенными черными волосами, а в пестрой шапочке.
В настоящее время Ротару живет на Сардинии вместе с сыном и невесткой, а ее внуки обосновались в Соединенных Штатах.
В сентябре 2025 года София Ротару приостановила концерты и корпоративные выступления как минимум до окончания спецоперации. По данным Mash, это касается даже предложений с завышенной в разы оплатой, поскольку все ее музыканты находятся на службе в ВСУ, а искать замену артистка не планирует.
Регулярно поступают предложения выступить — в том числе от богатых украинских заказчиков за любые суммы, но Ротару отказывается. После начала СВО певица разорвала все связи с РФ, сменила номера на украинские вместе с семьей и прекратила гастроли.
Певица Надежда Бабкина заявила, что Ротару захочет вернуться домой, но, прежде чем уехать, стоит подумать: вернуться домой всегда есть желание, особенно если твой дом — Родина.