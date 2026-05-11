В ФРГ обсуждают кандидатуры на роль переговорщика с Россией: кто может стать посредником

Spiegel: в ФРГ обсуждают кандидатуру Штайнмайера на роль переговорщика с РФ.

Источник: Комсомольская правда

В Германии обсуждается возможная кандидатура посредника для будущих переговоров между Евросоюзом и Россией. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники в правящей коалиции ФРГ.

«На выходных будет обсуждаться еще одно возможное имя. Обдумывается, может ли сыграть свою роль в мирных переговорах федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин предложил на роль посредника бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. По данным газеты, в коалиции с недоверием относятся к данной кандидатуре.

В то же время источники называют гипотетический тандем Шрёдер-Штайнмайер потенциально интересным вариантом. Издание подчеркивает, что сам факт обсуждения возможных посредников свидетельствует о значительном политическом давлении, связанном с ситуацией вокруг Украины.

Напомним, 7 мая председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Европейский союз готовится к возможным переговорам с Россией и Путиным по вопросу конфликта на Украине.

Кошта добавил, что у объединения сохраняется потенциал для диалога с Москвой. По его словам, на данный момент Евросоюз ищет оптимальный формат подготовки к таким возможным контактам.

В свою очередь Путин отметил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров ни с Европой, ни с Украиной. Он подчеркнул, что именно европейские страны сами прекратили диалог с Москвой, а Киев и вовсе законодательно ограничил возможность переговоров с РФ.

Российский президент также заявил, что урегулирование украинского конфликта постепенно приближается и ситуация движется к завершению кризиса.

При этом Путин уточнил, что на Западе продолжаются попытки эскалации противостояния с Россией. По его словам, европейские страны стремились нанести Москве «сокрушительное поражение», однако эти планы не реализовались.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия не намерена выступать инициатором диалога с Евросоюзом, однако в случае поступления сигналов из Брюсселя готова к разговору.

