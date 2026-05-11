Китай давит на США: как будет действовать Пекин при обострении торгового конфликта

Пекин ввел ограничения на экспорт редкоземельных металлов против Вашингтона. После этого Китай стал меньше опасаться торговых пошлин США. Теперь чиновники из КНР более уверены в способности страны противостоять американцам при обострении конфликта. На это указывает South China Morning Post со ссылкой на высокопоставленных китайских представителей.