Китай давит на США: как будет действовать Пекин при обострении торгового конфликта

Пекин ввел ограничения на экспорт редкоземельных металлов против Вашингтона. После этого Китай стал меньше опасаться торговых пошлин США. Теперь чиновники из КНР более уверены в способности страны противостоять американцам при обострении конфликта. На это указывает South China Morning Post со ссылкой на высокопоставленных китайских представителей.
В статье сказано, что КНР сможет справиться с давлением американской стороны. Чиновники считают, что страна выдержит эскалацию конфликта.
«Пекин способен дать решительный ответ и справиться с давлением», — говорится в материале.
Северная Корея также готовится к противостоянию с США. Председатель КНДР Ким Чен Ын заявил, что американцы желают свергнуть действующий в стране режим. В Северной Корее в связи с угрозами извне приняли закон о нанесении автоматического ядерного удара в случае покушения на суверенитет государства.